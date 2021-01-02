Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Sefirin Kızı
00:30 Dizi
01:10 Menajerimi Ara
03:15 Dondurmam Gaymak
03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:30 Geniş Aile
06:10 Geniş Aile
07:00 Medcezir
07:00 Geniş Aile
08:00 Ayı Paddington 2
09:30 Afacan Beşler
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:30 Aşk Masalı
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Sinema
13:15 Gerçeğin Peşinde
13:45 Menajerimi Ara
15:30 Dizi
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Söz
16:30 Sefirin Kızı
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
20:00 İbo Show
20:00 İbo Show Yılbaşı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika