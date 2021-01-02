02 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

02 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

02.01.2021 06:42
02 Ocak 2021 Star Yayın Akışı, System.String[]

02 Ocak 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sefirin Kızı

00:30 Dizi

01:10 Menajerimi Ara

03:15 Dondurmam Gaymak

03:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

04:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Geniş Aile

06:10 Geniş Aile

07:00 Medcezir

07:00 Geniş Aile

08:00 Ayı Paddington 2

09:30 Afacan Beşler

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

11:30 Aşk Masalı

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:00 Sinema

13:15 Gerçeğin Peşinde

13:45 Menajerimi Ara

15:30 Dizi

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

16:30 Sefirin Kızı

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

20:00 İbo Show

20:00 İbo Show Yılbaşı

02 Ocak 2021 Star Yayın Akışı

Geniş Aile, Alişan, Star, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika


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