Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 2020 Almanak
02:00 Aktüel Futbol
04:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel
05:05 Süper Lig Özetler
05:40 TFF 1. Lig Özetler
06:00 Süper Lig Özetler
06:05 Bundesliga
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:35 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih
07:00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Teknik Analiz
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Almanya Bundesliga Goller
09:50 TFF 1. Lig Goller
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Hava Durumu
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
11:00 Spor Bülteni
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:25 Efsanelerin İzinde
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
15:25 Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko
16:00 Gündem Futbol
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor
18:55 Hava Durumu
19:00 Başlama Vuruşu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:00 Spor Akşamı
22:00 2020 Almanak
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika