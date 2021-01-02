02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

02.01.2021 06:42
02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

02 Ocak 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:00 2020 Almanak

02:00 Aktüel Futbol

04:00 Bir Zamanlar Yeni Yıl Özel

05:05 Süper Lig Özetler

05:40 TFF 1. Lig Özetler

06:00 Süper Lig Özetler

06:05 Bundesliga

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:35 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Borussia Dortmund - Bayern Münih

07:00 Bayer 04 Leverkusen - Bayern Münih

07:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Teknik Analiz

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Almanya Bundesliga Goller

09:50 TFF 1. Lig Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

11:00 Spor Bülteni

11:30 Avrupa Stüdyosu

12:25 Efsanelerin İzinde

12:25 Süper Lig Özetler

12:30 Yüz Yüze Futbol

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Ankara Keçiörengücü - Bursaspor

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

15:25 Galatasaray Doğa Sigorta - Fenerbahçe Beko

16:00 Gündem Futbol

17:30 Aktüel Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 Altınordu - Aydeniz Et Balıkesirspor

18:55 Hava Durumu

19:00 Başlama Vuruşu

20:00 Spor Akşamı

21:00 Stadyum

21:00 Spor Akşamı

22:00 2020 Almanak

02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol, Trt, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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