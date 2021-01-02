02 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Komplo Teorisi

00:30 1'de Nostalji

02:25 Yeni Hayat

02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:05 Türkan Hanım'ın Konağı

04:35 Nirvana Alevler İçinde

05:10 1'de Nostalji

05:35 Nirvana Alevler İçinde

05:50 Seksenler

06:45 Acemi Anneler

07:05 Böyle Bitmesin

07:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:55 Yedi Numara

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

09:35 Yedi Numara

10:00 Benim Adım Melek

11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi

12:20 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

13:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

13:50 Tövbeler Olsun

14:10 Tövbeler Olsun

15:55 Acemi Anneler

17:10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Tozkoparan İskender

22:20 Gönül Dağı