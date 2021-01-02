Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Komplo Teorisi
00:30 1'de Nostalji
02:25 Yeni Hayat
02:35 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:05 Türkan Hanım'ın Konağı
04:35 Nirvana Alevler İçinde
05:10 1'de Nostalji
05:35 Nirvana Alevler İçinde
05:50 Seksenler
06:45 Acemi Anneler
07:05 Böyle Bitmesin
07:50 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:55 Yedi Numara
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:35 Yedi Numara
10:00 Benim Adım Melek
11:00 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi
12:20 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
13:45 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
13:50 Tövbeler Olsun
14:10 Tövbeler Olsun
15:55 Acemi Anneler
17:10 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Tozkoparan İskender
22:20 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika