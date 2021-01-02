02 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı
02.01.2021 06:42
02 Ocak 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:30 Yalan Dünya
00:45 Kelime Oyunu
01:15 Kelime Oyunu
02:30 Kanıt
02:40 Kelime Oyunu
03:45 Akasya Durağı
04:00 Arka Sokaklar
04:50 Yabancı Damat
06:00 Güllerin Savaşı
06:00 Kavak Yelleri
08:00 Afili Aşk
08:30 Akasya Durağı
10:15 Senden İyi Yok
11:00 Sultan
11:45 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
13:30 Asi
15:00 Geniş Aile
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:15 Yalan Dünya
21:30 Arka Sokaklar
23:00 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi
23:30 Kanıt
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