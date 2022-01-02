Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü
00:45 Lejyonerler 2021
01:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri
01:45 Yeni Yıl Mesajları
02:00 Türk Futbolu 2021
02:45 Yeni Yıl Mesajları
03:00 Avrupa'dan Futbol 2021
03:30 Bundesliga'nin En Güzel...
04:15 Yeni Yıl Mesajları
04:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...
05:00 Ustalara Saygı 2021
05:30 Türk Sporu 2021
06:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü
06:45 Lejyonerler 2021
07:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri
07:45 Yeni Yıl Mesajları
08:00 Türk Futbolu 2021
08:45 Yeni Yıl Mesajları
09:00 Avrupa'dan Futbol 2021
09:30 Bundesliga'nin En Güzel...
10:15 Yeni Yıl Mesajları
10:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...
11:00 Ustalara Saygı 2021
11:30 Türk Sporu 2021
12:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü
12:45 Lejyonerler 2021
13:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri
13:45 Yeni Yıl Mesajları
14:00 Türk Futbolu 2021
14:45 Yeni Yıl Mesajları
15:00 Avrupa'dan Futbol 2021
15:30 Bundesliga'nin En Güzel...
16:15 Yeni Yıl Mesajları
16:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...
17:00 Ustalara Saygı 2021
17:30 Türk Sporu 2021
18:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü
18:45 Lejyonerler 2021
19:00 Spor Toto 1.Lig'in En Güzel Golleri
19:45 Yeni Yıl Mesajları
20:00 Türk Futbolu 2021
20:45 Yeni Yıl Mesajları
21:00 Avrupa'dan Futbol 2021
21:30 Bundesliga'nin En Güzel...
22:15 Yeni Yıl Mesajları
22:30 Ligue 1'in En Güzel Golleri...
23:00 Süper Lig'in En İyi 100 Golü
23:45 Lejyonerler 2021
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika