Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Annemizi Saklarken
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Pulsar
08:50 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn
11:00 Ah Nerede
13:00 Kiralık Aşk
16:00 Annemizi Saklarken
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show Yılbaşı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika