Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 2021'in En İyi Golleri
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
03:10 Spor Kitaplığı
03:15 Almanak 2021
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 2021 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hırvatistan - İspanya
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 2021 Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:50 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 2021 Derleme
14:00 Fransa - İsviçre
16:00 Spor Bülteni
17:00 2021'in En İyi Golleri
17:55 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka
20:00 Spor Akşamı
21:00 Spor Hafta Sonu
23:00 Gündem Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika