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02 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

02.01.2022 06:42
02 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı

02 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 2021'in En İyi Golleri

00:55 Takvim Yaprakları

01:00 A Milli Futbol Takımı Özetler

03:10 Spor Kitaplığı

03:15 Almanak 2021

05:30 İngiltere Premier Lig Özetler

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 2021 Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hırvatistan - İspanya

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 2021 Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:50 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:30 2021 Derleme

14:00 Fransa - İsviçre

16:00 Spor Bülteni

17:00 2021'in En İyi Golleri

17:55 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka

20:00 Spor Akşamı

21:00 Spor Hafta Sonu

23:00 Gündem Futbol

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A Milli Futbol Takımı, Orhan Ayhan, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 02 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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