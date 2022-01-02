Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Gönül Dağı
04:50 Muhteşem Kraliçe
05:55 Yeşil Deniz
08:45 Payitaht Abdülhamid
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehrime Hoş Geldiniz
13:45 112 Acil Çağrı
15:00 Batlır
17:00 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Kung Fu Panda 3
21:50 Kaçış Yok
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika