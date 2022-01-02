Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 program
03:30 8x8
04:45 Bilginiz Olsun
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 On Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:30 O Ses Türkiye Yılbaşı
16:30 Exxen Yazgı
17:00 Exxen Arabeskin Aşık Kadınları
18:00 Exxen Gibi
20:00 Masterchef Türkiye 2021
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Ocak 2022 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika