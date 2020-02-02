02 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

02 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı
1 saat önce
02 Şubat 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:45 Kuzey Güney
04:30 Müzik Arası
05:30 İkizler Memo-Can
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Kung Fu Panda 2
15:45 Afili Aşk
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Hekimoğlu
Son Dakika Aslı Enver, Murat Boz ile barışma iddialarını yalanladı Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! İfşa görüntülerinin ardından ilk açıklama Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi