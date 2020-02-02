02 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 02 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

02 Şubat 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

02 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

01:30 Crystal Palace - Sheffield United

03:15 Stadyum

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:20 TFF 1. Lig Özetler

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

09:00 Spor Bülteni

09:55 Hava Durumu

10:00 Süper Lig Özetler

10:15 TFF 1. Lig Özetler

10:30 İngiltere Premier Lig Özetler

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Spor Kitaplığı

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:25 Tarsus İdman Yurdu - Yılport Samsunspor

14:15 Süper Lig Özetler

14:30 Tarsus İdman Yurdu - Yılport Samsunspor

15:30 TFF 1. Lig Özetler

15:40 Süper Lig Özetler

15:55 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe HDI Sigorta

17:30 Spor Hafta Sonu

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Türkiye Futbol Federasyonu, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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