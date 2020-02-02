02 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 02 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

02 Şubat 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

02 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Benim Adım Melek

04:05 İyilik Kulübü

04:25 Ömür Dediğin

04:55 Küçük Hanımefendi

06:10 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Usta Eller Masalı

14:00 1'de Bugün

14:10 3'te 3 Tarih

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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