02 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı
1 saat önce
02 Şubat 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Kelime Oyunu
02:40 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
03:20 Rehber
04:20 Müzik
05:30 Sen de Yap
06:00 Geniş Aile
07:00 Kavak Yelleri
08:45 Çocuklar Duymasın
11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
14:30 Küçük Ağa
16:45 Küçük Ağa
18:00 Rehber
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Ver Kaç
Son Dakika Aslı Enver, Murat Boz ile barışma iddialarını yalanladı Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu Aslı Bekiroğlu sessizliğini bozdu! İfşa görüntülerinin ardından ilk açıklama Manisa'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi