02 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

02 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
02.02.2021 06:42
02 Şubat 2021 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:30 Gelinim Mutfakta
02:00 Hekimoğlu
03:15 Arda ile Omuz Omuza
04:00 Afili Aşk
04:15 5N 1K
05:00 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Melez Prens
20:00 Hekimoğlu
23:15 Can Tertip
23:45 Oyunun Sonu
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