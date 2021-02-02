02 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 500 Great Goals Show

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:15 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:00 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:30 Fransa'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:00 beIN Teknik

06:15 Maç Saati

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Kısa Özet

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Maç Özetleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

15:00 500 Great Goals Show

15:00 Süper Lig

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:45 My Story

16:45 Süper Lig

17:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe

17:00 beIN Teknik

17:00 Transfer Özel

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Galatasaray - M. Başakşehir

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig

20:00 Galatasaray - M. Başakşehir

20:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Taraftar

21:00 Süper Lig

22:00 Futbolun Şehirleri

23:00 beIN Teknik

23:00 Futbolun Şehirleri