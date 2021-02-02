Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
02:00 Stadyum
03:55 Futbol Anadolu
05:05 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Almanya Bundesliga Goller
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:00 Dakika Skor
17:45 Stadyum
19:15 Dakika Skor
20:45 Stadyum
22:40 Inter - Juventus
23:05 Taktik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika