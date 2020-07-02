02 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
02 Temmuz 2020 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:25 Şampiyon
02:55 Elimi Bırakma
03:05 Elimi Bırakma
03:10 Ege'nin Hamsisi
05:20 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:05 Sağlıklı Mutfak
07:05 Aslan Ailem
10:15 Tozkoparan
11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları
13:00 Elimi Bırakma
16:15 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Benim Adım Melek
20:00 Şampiyon
23:15 Soru Küpü
23:45 Doğu'nun Kayıp Silüetleri
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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