02 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:25 Şampiyon

02:55 Elimi Bırakma

03:05 Elimi Bırakma

03:10 Ege'nin Hamsisi

05:20 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:05 Sağlıklı Mutfak

07:05 Aslan Ailem

10:15 Tozkoparan

11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları

13:00 Elimi Bırakma

16:15 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Şampiyon

23:15 Soru Küpü

23:45 Doğu'nun Kayıp Silüetleri