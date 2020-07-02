02 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

02 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı

02 Temmuz 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

02:20 Kanıt

03:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

06:00 Kampüsistan

08:15 Çocuklar Duymasın

10:45 Doktorlar

14:00 Adını Feriha Koydum

16:15 Yaprak Dökümü

19:30 Kelime Oyunu

20:45 Arka Sokaklar

23:45 Kanıt

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 02 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

08:00 Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi 07:49 Survivor 2020'nin 124. bölüm fragmanı yayınlandı! Parkurda sakatlanan Yasin, hastaneye kaldırılıyor 07:42 Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor 07:25 Türkiye'nin gündemine oturan 'internet ayarı' geliyor! İşte uygulanacak değişiklikler 00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:06 Eskişehir'de kaybolan minik Yusuf'un son görüntüleri ortaya çıktı 17:48 Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
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