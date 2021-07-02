02 Temmuz 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

02 Temmuz 2021 Cnn Türk Yayın Akışı

02 Temmuz 2021 Cuma günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… CNN TÜRK YAYIN AKIŞI 01:00 Gece Görüşü 01:00 Gece Görüşü 04:30 Ana Haber 06:00 Haber 07:00 A'dan Z'ye 08:00 A'dan Z'ye 10:00 A'dan Z'ye 11:00 Gündem 13:00 Gündem 13 14:00 Bugün 15:00 Bugün 16:00 Günlük 17:00 Günlük 21:00 Akıl Çemberi

Son Dakika

Ticaret Bakanlığı'ndan cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayarların taksit sayılarına düzenleme

Ümit Özat'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Hikmet Karaman gözlerinin önünde kimse görmüyor

Birçok kulüpten teklif alan Halil Akbunar, Fatih Terim için Galatasaray'ı tercih etti

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu

Çoban gördüğü manzara karşısında dondu kaldı! Dereye atlayan 500 koyundan 36'sı telef oldu

Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı

Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı