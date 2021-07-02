02 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

02 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı

02 Temmuz 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Gündem Futbol Transfer 04:00 Spor Artı 05:00 Aktüel Futbol Transfer 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 UEFA Euro 2020 Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:25 UEFA Euro 2020 Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 Avrupa Şampiyonası Finaller 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 Kupa Günlüğü 15:55 Efsanelerin İzinde 16:00 Gündem Futbol Transfer 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:00 UEFA Euro 2020 Özetler 20:40 UEFA EURO 2020 Derlemeler 22:00 EURO 2020 Çeyrek Final Maçı 23:45 UEFA Euro 2020 Özetler

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