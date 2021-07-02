Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Şartlı Tahliye
03:35 Kalk Gidelim
06:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
07:30 Vuslat
11:00 Tozkoparan
12:40 Kalk Gidelim
15:55 Son Takla
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 İsviçre - İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Belçika - İtalya
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 02 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika