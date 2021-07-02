02 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı

02 Temmuz 2021 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:00 Şartlı Tahliye 03:35 Kalk Gidelim 06:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi 07:30 Vuslat 11:00 Tozkoparan 12:40 Kalk Gidelim 15:55 Son Takla 18:00 Ana Haber 18:50 Doğrusu Ne? 18:55 İsviçre - İspanya 21:00 Kupa Akşamı 21:55 Belçika - İtalya

TV, Son Dakika Kaynak: InterSinema.com Son Dakika › TV › 02 Temmuz 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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