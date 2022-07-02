Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Paranormal İşaretler
02:00 Paranormal İşaretler
03:15 Gelinim Mutfakta
05:30 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Vatan ve Namık Kemal
16:30 Gırgıriye'de Büyük Seçim
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Son Dakika › TV › 02 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika