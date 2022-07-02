02 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
02.07.2022 06:42
02 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Dizi
03:05 Kasaba Doktoru
04:45 Gönül Dağı
06:25 Kalk Gidelim
09:55 Gamonya: Hayaller Ülkesi
12:10 Balkan Ninnisi
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Dizi
22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com
Gönül Dağı, TV, Son Dakika
Son Dakika › TV › 02 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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