021'de Öne Çıkan Bilim Kurgu Dizileri - Son Dakika

Merhaba, değerli bilim kurgu severler.

Uzun bir süreden sonra tekrar bir aradayız.

Bilim kurgu ile dolu dolu geçen bir 2020'inin ardından 2021'de de bilim, teknoloji, kitaplar ve diziler ile ilgili yeni yazılarımla sizlerle birlikte olacağım.

Hazırsanız başlıyoruz!

Resident Alien:

Syfy tarafından aynı isimli çizgi romanından uyarlanan bir komedi-drama dizisi. Dünyayı üzerindeki tüm insan varlığından arındırmaya gelen dost canlısı !!! bir uzaylının gemisinin bir yıldırım tarafından bozulmasıyla Colorado'ya düşmesi ve insan kılığına girerek halkın arasına karışmasını anlatıyor. Konusu itibariyle ciddi bir komedi potansiyeline sahip dizinin ağır topları Linda Hamilton ( Terminator, Terminator 2) ve Alan Tudyk (Firefly).

For All Mankind (İkinci Sezon):

İlk sezonda Sovyetlerin uzay yarışını kazanıp aya ilk ayak basan olduğu alternatif evrende işler bu sezonda pek de yolunda gitmiyor. Soğuk savaş geriliminin iyice tırmandığı yeni sezonda Ay'ın kolonileşmesi ve kaynaklar üzerindeki hakimiyet yarışı USA ve CCCP arasında yeni sezonda tüm hızıyla devam etmekte. Güzel bir alternatif tarih çalışması olan "For All Mankind" bu sezonda daha çok karakterlerin arka plan hikayelerine ağırlık vermiş gözüküyor.

Joel Kinnaman (Altered Carbon) ve Michael Dorman (Invisible Man) serinin öne çıkan isimleri.

Debris:

Parçalanmış bir uzay gemisinin tespit edilmesi ve bu gemiye ait parçaların Dünya'ya düşmeye başlamasıyla sıra dışı hadiseler gerçekleşmeye başlamıştır. CIA ve MI6 ajanlarından oluşan bir ekip bu olayları incelemekte ve parçaların başka bir takım başka güç odaklarının eline geçmesini engellemeye çalışmaktadır. Konusu ve yapısı itibariyle X-Files'tan izler görsek de ne yazık ki, izleyicide yeterince merak unsuru oluşturamayan bir dizi olduğunu düşünüyorum. Yine de bir şanş vermek isteyebilirsiniz.

Sağlıcakla kalın...