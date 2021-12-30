021'de Uzayda Neler Yaşadık Neler? - Son Dakika

Fransız AFP Haber Ajansı, 2021 yılında uzayda yaşananlarla ilgili bir toparlama haber yayınladı.

İşte 2021'de insanoğlunun uzaydaki maceraları:

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars'a "Perseverance" (Azim) adlı gezgin robotu indirdi. İniş Jezero Krateri'ne Şubat ayında gerçekleit,. Hoş, bağlantının koptuğu 7 dakikada bilim dünyası şok yaşasa da, Azim'in Mars'tan "selam göndermesi" herkesi rahatlattı.

Azim, indiği günden bu yana fotoğraflar ve videolar gönderiyor.

Hatta kaya ve toprak örnekleri toplandı. Örneklerin 2030 gibi Dünya'ya getirilmesi planlanıyor.

Perseverance'ın üzerinde bulunan helikopter Ingenuity de Mars'ta uçuşlar gerçekleştirdi. Wright Kardeşler'in Dünya'daki ilk uçuşundan yüzyıl sonra insanoğlu başka bir gezegende helikopter uçurmuş oldu.

Ingenuity, NASA'nın 2030'ların ortasında Satürn'ün uydusu Titan'da uçurmayı planladığı Dragonfly'ın ilk adımı olmuş oldu.

Dünya'nın ilk uzay turisti 2001 yılında atmosferi geçmişti. Tam 20 yıl sonra, 2021'de uzay turizmi herkese resmen açıldı.

Temmuz ayında Virgin Galactic'in patronu Richard Branson, Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos'la "Dünya'nın ilk gerçek mesleği astronotluk olmayan uzay insanı" olmak için kapıştı. İki milyoner de daha önce uzaya gidebilmek için ekiplerini zorladı. Kazanan Branson oldu.

Elon Musk'ın SpaceX 'i bu zenginler arası yarışa Eylül ayında dahil oldu ve "tamamı sivillerden oluşan bir uzay ekibi"ni Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

KAPTAN KIRK UZAYA GİTTİ

Uzaya giderek tarih yazanlardan biri de William Shatner oldu. Uzay Yolu'nun Kaptan Kirk'ü "Yukardan baktığınızda korunmaya muhtaç Dünya'mızı görüyorsunuz" dedi.

Bir Rus film ekibi uzaydaki ilk uzun metraj filmi çekti.

11 Aralık 2021, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir ilk yaşandı. Tam 19 kişi aynı anda istasyonda bulunarak, en kalabaşlık uzay macerasına imza attı.

Çin kendi uzay istasyonu Tiangong'u (Gökyüzündeki saray) yörüngeye oturttu. Mars'a da kendi gezgin robotu Zhurong'u Mayos ayında indirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri de Şubat ayında Hope adlı uzay cihazını Mars'ın yörüngesine yerleştirerek Mars'a ulaşan ilk Arap, 5'inci Dünya ülkesi" oldu.

Rusya Dünya'dan uzaydaki bir uydusuna nokta atışı operasyonu yaptı. Ruslar, yeryüzünden gökyüzündeki uyduyu vuran dördüncü ülke oldu. ABD, bu operasyon sonrası 1500'den fazla uzay çöpüne neden olan Rusya'ya ateş püskürdü.

Ancak 2021 en çok Dünya'nın uzaydaki yeni gözü James Webb Teleskobu'nun fırlatılmasıyla hatırlanacak. 10 milyar dolar değerindeki teleskop "uzayda yaşam"ın izlerini arayacak.