022 Yılında ABD'de Meydana Gelen Kanlı Silahlı Saldırılar - Son Dakika
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022 Yılında ABD'de Meydana Gelen Kanlı Silahlı Saldırılar

25.05.2022 12:23
022 Yılında ABD'de Meydana Gelen Kanlı Silahlı Saldırılar

Teksas'taki ilkokul saldırısı, ABD'de sürekli yaşanan ve kökleri derinlere giden silahlı şiddet sorununun giderek kötüleştiğini bir kez daha ortaya koydu.

Teksas'taki ilkokul saldırısı, ABD'de sürekli yaşanan ve kökleri derinlere giden silahlı şiddet sorununun giderek kötüleştiğini bir kez daha ortaya koydu. Silahlı Şiddet Arşivi'ne göre, Salı günü itibarıyla bu yıl ABD'de silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybeden ya da yaralananların sayısı 31.300'ü aştı.

WASHINGTON, 24 Mayıs (Xinhua) -- Yetkililer, 18 yaşında bir erkeğin, Salı günü öğleden sonra ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentindeki bir ilkokulda silahlı saldırı düzenleyerek 18'i çocuk 21 kişiyi öldürdüğünü bildirdi. Bu saldırı, ABD'de sürekli yaşanan ve kökleri derinlere giden silahlı şiddet sorununun giderek kötüleştiğini bir kez daha ortaya koydu. Kar amacı gütmeyen araştırma grubu Silahlı Şiddet Arşivi tarafından oluşturulan bir veri tabanına göre, Salı günü itibarıyla bu yıl ABD'de silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybeden ya da yaralananların sayısı 31.300'ü aştı.

Bu yıl ABD'de meydana gelen en kanlı silahlı saldırıların bazıları aşağıda yer alıyor:

-- Vali Greg Abbott, düzenlediği basın toplantısında, 18 yaşında bir erkeğin, Salı günü öğleden sonra ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentindeki bir ilkokula girerek silahlı saldırı düzenlediğini ve 18'i çocuk 21 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

-- Yetkililer, 15 Mayıs'ta ABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kenti olan Houston'daki bir bit pazarında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin ağır şekilde yaralandığını söyledi.

022 Yılında ABD'de Meydana Gelen Kanlı Silahlı Saldırılar

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Orange County, Laguna Woods bölgesindeki bir silahlı saldırıda olay yerindeki kolluk görevlileri görülüyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

-- Yetkililerin verdiği bilgilere göre yine 15 Mayıs'ta ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinde bir kilisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti ve en az 4 kişi yaralandı.

-- Yerel kolluk görevlilerinin yaptığı açıklamaya göre 14 Mayıs'ta New York eyaletinin Buffalo kentinde zırhlı elbise giymiş silahlı bir kişi bir süpermarkette 10 kişiyi öldürdü ve 3 kişiyi yaraladı.

-- Polis, 8 Mayıs tarihinde Oakland'daki Grizzly Peak Bulvarı'nda silahlı saldırı olduğu anlaşılan bir olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

022 Yılında ABD'de Meydana Gelen Kanlı Silahlı Saldırılar

Cep telefonuyla çekilen fotoğrafta ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki silahlı saldırının olay yeri yakınlarında kurbanlar için yakılan mumlar görülüyor, 15 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Jie/Xinhua)

-- 17 Nisan'da ABD'nin Pennsylvania eyaletinde önemli bir kent olan Pittsburgh'da 200 kadar kişinin katıldığı bir ev partisindeki silahlı saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı.

-- 16 Nisan'da Güney Carolina eyaletinde meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda en az 23 kişi yaralandı.

-- 8-11 Nisan tarihlerinde 72 saat içinde ABD'nin güneyindeki Louisiana eyaletinin en büyük kenti olan New Orleans'ta en az 18 kişi silahla vuruldu ve bunların en az 5'i hayatını kaybetti; böylelikle son 10 yılın rekoru yenilenmiş oldu.

022 Yılında ABD'de Meydana Gelen Kanlı Silahlı Saldırılar

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento kentindeki bir silahlı saldırının olay yeri görülüyor, 3 Nisan 2022. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

-- 3 Nisan'da Sacramento Polis Departmanı, Kaliforniya'nın başkentinde meydana gelen bir silahlı saldırıda 6 yetişkinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin yaralandığını teyit etti.

-- 28 Şubat'ta Sacramento'daki Arden Fair Alışveriş Merkezi yakınlarındaki bir kiliseye bir kişinin ateş açması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü ABD'de ilkokula silahlı saldırı: 15 ölü ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti ABD'de ilkokula yönelik silahlı saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Xinhua

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