03.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...
17: 00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey
17: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur
17: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay
17: 30 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey
17: 30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik
17: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo
19: 00 LP Nemashkalo, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr
19: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy
19: 00 LP Kryuchkov, Evgenii - Suharkov, Oleg
19: 30 AL2 Hannover 96 - Dynamo Dresden
19: 30 AV1Ş LASK - Hartberg
19: 30 AV1Ş Sturm Graz - Wolfsberg
19: 30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei
19: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis
19: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Merkushin, Yuriy
20: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey
20: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie
20: 00 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor
20: 30 LP Molodtsov, Denis - Nemashkalo, Vladimir
20: 30 LP Merkushin, Yuriy - Bazilevsky, Vitaly
20: 30 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii
21: 30 AV1Ş Salzburg - Rapid Wien
21: 30 AL1 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt
Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund, M'Gladbach ve RB Leipzig de fire vermedi...
Bremen ile Frankfurt eksik maçlarını tamamlayacak, Almanya Bundesliga'da 29 maçlar sonunda puan tablosu son şeklini alacak!
Şampiyonluk Grubu öncesinde puanlar ikiye bölündü, LASK Linz ayrıca federasyondan da ceza aldı - Salzburg ile zirve yarışı iyice kızıştı. Salzburg'un Rapid Wien ile, LASK'ın da Hartberg ile oynayacağı maçlar CANLI YAYINDA!
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!