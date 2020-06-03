03.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...



17: 00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey



17: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur



17: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay



17: 30 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey



17: 30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik



17: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo



19: 00 LP Nemashkalo, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr



19: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy



19: 00 LP Kryuchkov, Evgenii - Suharkov, Oleg



19: 30 AL2 Hannover 96 - Dynamo Dresden



19: 30 AV1Ş LASK - Hartberg



19: 30 AV1Ş Sturm Graz - Wolfsberg



19: 30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei



19: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis



19: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Merkushin, Yuriy



20: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey



20: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie



20: 00 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor



20: 30 LP Molodtsov, Denis - Nemashkalo, Vladimir



20: 30 LP Merkushin, Yuriy - Bazilevsky, Vitaly



20: 30 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii



21: 30 AV1Ş Salzburg - Rapid Wien



21: 30 AL1 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt



Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund, M'Gladbach ve RB Leipzig de fire vermedi...



Bremen ile Frankfurt eksik maçlarını tamamlayacak, Almanya Bundesliga'da 29 maçlar sonunda puan tablosu son şeklini alacak!



Şampiyonluk Grubu öncesinde puanlar ikiye bölündü, LASK Linz ayrıca federasyondan da ceza aldı - Salzburg ile zirve yarışı iyice kızıştı. Salzburg'un Rapid Wien ile, LASK'ın da Hartberg ile oynayacağı maçlar CANLI YAYINDA!



Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!











