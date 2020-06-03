03.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika

03.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

Bu bir ilandırİşte günün CANLI YAYIN listesi...17: 00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey17: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur17: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay17: 30 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey17: 30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik17: 30...

03.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları, System.String[]

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İşte günün CANLI YAYIN listesi...


17: 00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey


17: 00 LP Rakhmanov, Viktor - Khudaiberdiev, Zhasur


17: 00 LP Klimentev, Vladimir - Pashkov, Nikolay


17: 30 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey


17: 30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik


17: 30 LP Pinkovskii, Pavel - Vladimirovich Vahnin, Geo


19: 00 LP Nemashkalo, Vladimir - Serebrennikov, Alexandr


19: 00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy


19: 00 LP Kryuchkov, Evgenii - Suharkov, Oleg


19: 30 AL2 Hannover 96 - Dynamo Dresden


19: 30 AV1Ş LASK - Hartberg


19: 30 AV1Ş Sturm Graz - Wolfsberg


19: 30 LP Matveev, Igor - Homutov, Serguei


19: 30 LP Ogay, Sergey - Molodtsov, Denis


19: 30 LP Volkov, Aleksandr Dmitrie - Merkushin, Yuriy


20: 00 LP Serebrennikov, Alexandr - Ogay, Sergey


20: 00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie


20: 00 LP Suharkov, Oleg - Matveev, Igor


20: 30 LP Molodtsov, Denis - Nemashkalo, Vladimir


20: 30 LP Merkushin, Yuriy - Bazilevsky, Vitaly


20: 30 LP Homutov, Serguei - Kryuchkov, Evgenii


21: 30 AV1Ş Salzburg - Rapid Wien


21: 30 AL1 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt


Bayern, Düsseldorf engelini farklı geçti ve zirvede hata yapmadı! Şampiyonlar Ligi bileti için savaşan Leverkusen, Dortmund, M'Gladbach ve RB Leipzig de fire vermedi...


Bremen ile Frankfurt eksik maçlarını tamamlayacak, Almanya Bundesliga'da 29 maçlar sonunda puan tablosu son şeklini alacak!


Şampiyonluk Grubu öncesinde puanlar ikiye bölündü, LASK Linz ayrıca federasyondan da ceza aldı - Salzburg ile zirve yarışı iyice kızıştı. Salzburg'un Rapid Wien ile, LASK'ın da Hartberg ile oynayacağı maçlar CANLI YAYINDA!


Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!




Rapid Wien, Salzburg, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:00 

Son Dakika Spor 03.06.2020 Günün Canlı Maç Yayınları - Son Dakika Spor
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