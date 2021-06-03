03.06.2021 Basın Duyurusu (İl Hıfzısıhha Kurulu 28 Sayılı Kararı) - Son Dakika

DİYARBAKIR İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

KARAR TARİHİ: 02. 06. 2021

KARAR NO : 28

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. Maddesine göre düzenlenen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2 Haziran 2021 Çarşamba Günü saat 21: 30 da Diyarbakır Valisi Sayın Münir KARALOĞLU başkanlığında Kurul Üyelerinin katılımıyla Koronavirüs (Covid-19) Salgını kapsamında alınacak kararlar hakkında toplanmıştır.

Koronavirüs Salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen 01. 06. 2021 tarihli ve 8878 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ve 2021-26 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi Günleri 22: 00-05: 00 saatleri arasında; Pazar Günleri ise Cumartesi saat 22: 00 dan başlayıp Pazar Gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi Günü saat 05: 00'te tamamlanacak şekilde Sokağa Çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının 01. 06. 2021 tarihli ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09. 30­12. 50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede ve İçişleri Bakanlığının 02. 06. 2021 tarihli ve 9069 sayılı Genelgesi doğrultusunda ? Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul ve esasların ilimiz ve tüm ilçelerinde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10. 00­16. 00 saatleri arasında? 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07. 00­10. 00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir Belediyelerce alınacaktır. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü? sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07. 00­15. 00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07. 00­15. 00 saatleri arasında açık olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacaklardır.

Valilik ve Kaymakamlıklarca ? sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilecektir.

Ayrıca ; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının İçişleri Bakanlığına göndermiş olduğu 01. 06. 2021 tarihli ve 133681 yazısı ve eklerinde? tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü İlimiz Bağlar İlçesi Kabahıdır, Mevlana Halit, Topyolu ve Yiğityolu Mahalleleri, Hazro ilçesi Meşebağları Mahallesi, Silvan İlçesi Bayrambaşı Mahallesi, Kayapınar İlçesi Petek, Harmanardı ve Yeniözerli Mahalleleri, Yenişehir İlçesi Eser ve Çakmak Mahalleleri, Çınar İlçesi Bağacık, Köksalan, Kubacık, Kutluk ve Şekerören Mahalleleri, Lice İlçesi Güçlü Mahallesi, Çüngüş İlçesi Sağtepe, Türkmen ve Yazyağmuru Mahalleleri, Bismil İlçesi Ağılköy Mahallesi, Sur İlçesi Ali Paşa, Hacıosman, Alcık ve Alibardak Mahalleleri, Çermik İlçesi Aynalı ve Kayagediği Mahalleleri, Ergani İlçesi Adnan Menderes, Aziziye, Morkoyun, ve Gökiçi Mahallelerinde muhtar ve/veya ihtiyar heyeti seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29'uncu ve 33'üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edilmektedir.

Bu çerçevede ve içişleri Bakanlığının 02. 06. 2021 tarihli ve 9070 sayılı Genelgesi doğrultusunda, İlimizde seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla muhtar ve/veya ihtiyar heyeti seçimlerinde ?

Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz etmeleri, Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri, İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak, kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca; Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.