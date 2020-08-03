03 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Uzak Ara Eğlence

02:00 Adı Efsane

04:15 5N 1K

04:15 Akasya Durağı

05:00 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

08:30 Çatı Katı Aşk

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek Bayram Özel

22:30 Çatı Katı Aşk