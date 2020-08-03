03 Ağustos 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

01:30 Yaşamın Ötesinde

02:45 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

03:45 Aşk Laftan Anlamaz

05:00 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Pis Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:45 Aşk Laftan Anlamaz

10:00 Pazar Sürprizi

12:30 Kuaförüm Sensin

13:00 Tatlı Dillim

15:00 Pis Yedili

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Salak Milyoner

20:00 Çöpçüler Kralı

21:45 İbo ile Güllüşah

21:45 Neşeli Günler

23:45 Yaşamın Ötesinde

23:45 Türk Malı