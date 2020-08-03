03 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:10 Filinta

02:15 Diriliş Ertuğrul

04:10 Böyle Bitmesin

04:35 Yeditepe İstanbul

05:40 Ege'nin Hamsisi

06:20 İncir Ağacı

07:30 Böyle Bitmesin

08:45 Yeşil Deniz

10:00 Diriliş Ertuğrul

11:15 Tozkoparan

12:40 Ulak

12:55 Hangimiz Sevmedik

13:45 Yeni Hayat

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

20:00 Kral Şakir: Oyun Zamanı

21:50 Meraklı Köfteci

22:00 Çarıklı Milyoner

23:30 Hanımağa'nın Gelinleri

23:45 Kalk Gidelim