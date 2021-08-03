Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Özetler
03:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:30 Olimpiyat Yıldızları
06:45 Olimpiyat Şampiyonlarımız
06:58 İstiklal Marşı
07:38 İstiklal Marşı
07:40 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
09:30 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:30 İşitme Engelliler Spor Bülteni
10:55 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
13:00 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika