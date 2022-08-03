03 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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03 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

03.08.2022 06:43
03 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı

03 Ağustos 2022 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Ah Nerede

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

23:00 Yüksek Güç

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Kaynak: InterSinema.com

Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 03 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 03 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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