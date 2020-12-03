03 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 Maç Saati

08:00 beIN Manşet

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig Haftanın Golleri

09:00 beIN Teknik

09:45 Süper Lig Haftanın Golleri

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

12:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 beIN Teknik

16:00 Gamer

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

18:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

19:00 beIN Teknik

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

20:00 UEFA Avrupa Ligi

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Başakşehir - Leipzig

20:45 Sivasspor - Villareal

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi

21:55 Başakşehir - Leipzig

21:55 Sivasspor - Villareal

23:00 UEFA Avrupa Ligi

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi