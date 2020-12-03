Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
00:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:00 Maç Saati
08:00 beIN Manşet
08:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 beIN Teknik
09:45 Süper Lig Haftanın Golleri
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
12:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
16:00 beIN Teknik
16:00 Gamer
17:00 beIN Manşet
17:00 beIN Teknik
18:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
18:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
19:00 beIN Teknik
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
20:00 UEFA Avrupa Ligi
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Başakşehir - Leipzig
20:45 Sivasspor - Villareal
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:55 Başakşehir - Leipzig
21:55 Sivasspor - Villareal
23:00 UEFA Avrupa Ligi
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika