Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Tuzlaspor A.Ş.- Büyükşehir Belediye Erzurumspor
03:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:45 İtalya Serie A Özetler
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
17:35 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:05 Spor Merkezi
19:35 İngiltere Premier Lig Özetler
20:05 Taktik Analiz
21:35 Futbol Anadolu
23:05 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika