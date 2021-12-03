03 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Tuzlaspor A.Ş.- Büyükşehir Belediye Erzurumspor

03:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:45 İtalya Serie A Özetler

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:20 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:50 Spor Kitaplığı

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 İspanya La Liga Özetler

14:00 TBMM-TV

17:35 Spor Toto Süper Lig Özetler

18:05 Spor Merkezi

19:35 İngiltere Premier Lig Özetler

20:05 Taktik Analiz

21:35 Futbol Anadolu

23:05 İleri Üçlü