Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Adanaspor A.Ş. - Royal Hastanesi Bandırmaspor
04:40 Futbol Gecesi
06:40 Efsanelerin İzinde
06:45 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Futbol Gecesi
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:25 Spor Kitaplığı
12:30 Spor Bülteni
13:25 Beypiliç Boluspor - Denizlispor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Yılport Samsunspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Yılport Samsunspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
18:00 % 100 Futbol
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 MKE Ankaragücü - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika