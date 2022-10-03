Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Spor Artı
05:00 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
07:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:05 İtalya Seri A Özetler
08:35 Hollanda Eredivisie Özetler
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Lig Hatırası
09:55 İskoçya Premiership Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Pendikspor Futbol A.Ş. - Göztepe A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
15:55 Sakaryaspor A.Ş. - Yeni Malatyaspor
18:00 Dakika Skor
18:55 Çaykur Rizespor A.Ş. - Bodrumspor A.Ş.
21:00 Dakika Skor
22:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 03 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika