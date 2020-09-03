Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Transfer
01:00 Maç Saati
02:45 Maç Saati
04:30 Transfer
05:30 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:30 Maç Saati
10:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:00 Transfer
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Futbolun Şehirleri
14:30 Taraftar
15:00 Taraftar
15:00 Gamer
15:30 Özel Röportaj
16:00 Maç Saati
16:45 Süper Lig Haftanın Golleri
17:30 UEFA Avrupa Ligi Top 10 Gol
17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 Transfer
18:00 beIN Manşet
19:00 Kolaysa Anlat
20:00 Özel Röportaj
20:30 M. Başakşehir Top 10 Gol
20:45 Süper Lig Haftanın Golleri
21:00 Transfer
21:00 Kolaysa Anlat
21:00 beIN Manşet
22:00 Maç Saati
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Gol Kralı
23:15 Özel Röportaj
23:30 Klip
23:45 Milli Maç Özel
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Eylül 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika