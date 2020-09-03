Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
00:30 Galip Derviş
00:45 Çatı Katı Aşk
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
03:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:40 Akasya Durağı
05:45 Arda ile Omuz Omuza
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
12:45 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 San Andreas Fayı
20:00 Yeni Hayat
22:30 Çarkıfelek
22:45 Yeni Hayat
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Eylül 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika