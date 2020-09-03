03 Eylül 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:05 Spor Artı

01:30 Gündem Futbol

02:00 Futbol Aklı

03:30 İleri Üçlü

04:00 Spor Artı

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 Gündem Futbol

05:55 Efsanelerin İzinde

06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Lig Hatırası

09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller

09:50 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Transfer Günlüğü

18:00 Spor Merkezi

20:00 Gündem Futbol

20:00 Aktüel Futbol

21:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

22:00 Spor Akşamı

23:00 Community Shield Futbol Karşılaşması Arsenal - Liverpool

23:05 Futbol Aklı

23:15 Unutulmaz Milli Takım Golleri

23:30 Aktüel Futbol