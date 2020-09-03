03 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:00 Benim Adım Melek

01:20 Hangimiz Sevmedik

03:10 Yeşil Deniz

03:35 Tövbeler Olsun

05:05 Aslan Ailem

08:05 Yeşil Deniz

10:35 Tozkoparan

12:15 Hangimiz Sevmedik

15:30 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Benim Adım Melek

20:00 Meraklı Köfteci

21:45 Türkiye - Macaristan

22:30 Devre Arası

22:45 Türkiye - Macaristan

23:45 Tövbeler Olsun