Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kasaba Doktoru
02:55 Balkan Ninnisi
05:45 Kalk Gidelim
09:30 Bu Toprağın Sesi
10:30 Şefin Sağlıklı Masası
11:40 Gönül Dağı
15:55 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Son Dakika › TV › 03 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika