03 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

03 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

03 Haziran 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Olanlar Oldu 01:45 Masum 02:30 Poyraz Karayel 03:15 Poyraz Karayel 03:45 Sol Şerit 05:00 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek 20:00 Kızkaçıran 22:15 Kızkaçıran 22:45 Hekimoğlu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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