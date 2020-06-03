03 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Süper Lig Goller
00:50 TFF 1. Lig Goller
01:00 Unutulmaz Maçlar
02:40 İngiltere Premier Lig Goller
02:55 Takvim Yaprakları
03:00 Unutulmaz Maçlar
03:00 Uefa Euro 2020 Eleme Futbol Karş. Türkiye - Moldova
03:00 Türkiye - Moldova
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:55 Efsanelerin İzinde
04:55 Spor Kitaplığı
05:00 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Brezilya - Arjantin
05:00 Brezilya - Arjantin
05:00 Türkiye - Kazakistan
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Almanya - Fransa
07:00 Almanya - İngiltere
07:00 2010 Dünya Kupası Futbol Karş. Almanya – İngiltere
08:40 Futbolun En Büyük Sahnesi
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:10 Hava Durumu
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Almanya - İngiltere
10:30 Orhan Ayhan'la
11:25 Spor Kitaplığı
11:30 Bundesliga
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Brezilya - Arjantin
12:15 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Futbol Karş. Real Madrıd -
12:15 Real Madrid - Atletico Madrid
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:00 Lig Hatırası88 - 89
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Unutulmaz Maçlar
17:45 İngiltere Premier Lig Goller
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:55 Kamu Spotu İşte Spor
19:00 Bundesliga
19:00 Almanya Bundesliga Özetler
19:20 Ustalara Saygı
19:45 Lazio Goller
19:45 İnter Goller
19:45 Inter Goller
20:00 2010 Türkiye Kupası Karş. Fenerbahçe – Manisaspor
20:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
21:45 2018 Dünya Kupası En Güzel 20 Gol
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Artı
23:00 Türkiye - Moldova
23:00 Muhammed Ali Belgeseli (ben Ali)
23:00 Muhammed Ali Belgeseli