03 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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03 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

03.06.2022 06:42
03 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı

03 Haziran 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 RH Bandırmaspor - İstanbulspor

03:45 2021-2022 Sezonu Derleme

05:00 Başlama Vuruşu

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 2021-2022 Sezonu Derleme

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 2021-2022 Sezonu Derleme

13:50 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:50 Spor Atlası

18:00 Spor Merkezi

18:30 Set Sayısı

18:55 Türkiye - Çin

21:00 Set Sayısı

21:30 Spor Bülteni

22:00 Futbol Gecesi

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Kaynak: InterSinema.com

İstanbulspor, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 03 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 03 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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