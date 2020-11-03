Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig
01:00 Süper Lig
02:00 Ekstra
02:00 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:00 Süper Lig
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:45 UEFA Avrupa Ligi Goller
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
09:00 Gamer
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:00 Ekstra
12:00 Maç Saati
13:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Taraftar
17:00 beIN Teknik
17:00 Taraftar
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 beIN Manşet
18:45 beIN Sports Haber 3 Yaşında
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Süper Lig
19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
20:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe
20:45 Süper Lig
20:45 Lokomotiv Moskova - A. Madrid
21:00 FTA Antalyaspor - Fenerbahçe
21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:55 Lokomotiv Moskova - A. Madrid
22:00 Süper Lig
22:00 Maç Saati
22:50 Real Madrid - Inter
23:00 Extra
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika