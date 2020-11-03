03 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Dizi

00:15 Payitaht Abdülhamid

01:25 3'Te 3 29 Ekim Özel

02:55 52 Hafta

03:20 Fazlası Zarar

03:25 Payitaht Abdülhamid

05:05 Seksenler

05:55 Nirvana Alevler İçinde

06:00 Nirvana Alevler İçinde

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Masumlar Apartmanı

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Masumlar Apartmanı