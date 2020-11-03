Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Dizi
00:15 Payitaht Abdülhamid
01:25 3'Te 3 29 Ekim Özel
02:55 52 Hafta
03:20 Fazlası Zarar
03:25 Payitaht Abdülhamid
05:05 Seksenler
05:55 Nirvana Alevler İçinde
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Masumlar Apartmanı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika