Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kıbrıs Zafere Doğru
02:50 Bizim Köyün Kızları
04:50 Seksenler
06:10 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Dünya Hali
21:30 Sultan
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Kasım 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika