03 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Guruldayan Kalpler

00:30 Amansız Takip

02:00 Kuzey Güney

02:15 Gelinim Mutfakta

04:45 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:50 Gelinim Mutfakta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

17:00 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Zalim İstanbul

20:00 Hekimoğlu