Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Dizi
00:30 Akrep
01:30 Menajerimi Ara
03:00 7. Birim
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:18 Tehlikeli Teslimat
04:40 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Çok Filim Hareketler Bunlar
20:00 Adalet Birliği
22:15 Gişe Memuru
22:45 Adalet Birliği
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 03 Mart 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika